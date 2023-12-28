الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة بيراميدز

جون إيبوكا لاعب سيراميكا
جون إيبوكا لاعب سيراميكا

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في مباراة سوبر الأبطال.

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تشكيل سيراميكا المتوقع لمواجهة بيراميدز الليلة بالسوبر المصري

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تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة سيراميكا في برونزية السوبر المصري

وجاء تشكيل سيراميكا للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام 

الدفاع: محمد شكري  - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني. 

الوسط: محمد توني - أحمد القندوسي - محمد عادل - صامويل امادي- محمود زلاكة .

الهجوم: چون ايبوكا .

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - احمدالقرموطي- محمد كناريا  - احمد ياسر ريان - مروان عثمان.

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