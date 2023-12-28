الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة بيراميدز
أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في مباراة سوبر الأبطال.
وجاء تشكيل سيراميكا للمباراة كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام
الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.
الوسط: محمد توني - أحمد القندوسي - محمد عادل - صامويل امادي- محمود زلاكة .
الهجوم: چون ايبوكا .
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - احمدالقرموطي- محمد كناريا - احمد ياسر ريان - مروان عثمان.