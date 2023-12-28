فيديو| والد المجني عليه بقضية "برميل المش": "حق ابننا رجع"

بعد حكم الإعدام

الإعدام شنقًا.. كان هذا الحكم الأخير الذي أصدرته جنايات الأقصر في جلسة الـ26 من ديسمبر 2023، بحق المتهمة أميرة. م.ا"، 31 عامًا، زوجة خال الطفل إبراهيم سيد، البالغ من العمر خمسة أعوام، لتسدل الستار على الجريمة الشنعاء التي هزت محافظة الأقصر والتي وقعت في أغسطس من العام الماضي، بعد إزهاق روح الصغير بلا رحمة، لتتخلص منه زوجة الخال، وتخفي جثته داخل برميل مش، وتحكم إغلاقه، ثم تبدأ مع أسرة الطفل في مهمة البحث عنه بعد تغيبه لمدة أيام.

والد الصغير "سيد حساني"، أعرب عن سعادته بانتهاء القضية وانتصار المحكمة للعدالة وإرجاع حق الصغير، النبأ الذي تلقته والدة الطفل المكلومة، بالزغاريد.

وأكد والد المجني عليه في حديثه للوفد، أنه طوال فترة تأجيل الجلسات على مدار العام، كان يلازمهما القلق هو وزوجته بالإضافة لشعورهما بالحزن والإحباط الذي أصابهما عقب فقدهما ذلك الصغير، لا سيما أن الجريمة كانت شنيعة للغاية بحسب والد المجني عليه، إلا أنه عادت الفرحة تطرق منزلهما بعد إحالة أوراق المتهمة لفضيلة المفتي؛ لأخذ الرأي الشرعي في الإعدام، وتأييد الحكم، الأمر الذي اعتبره والد الطفل إبراهيم هو انتصار للعدالة وعودة حق نجليهما.

وأضاف: "نذرت نذرًا بإقامة ليلة لأهل القرية، نتلو فيها القرآن الكريم ترحمًا على روح إبراهيم، في ذات ليلة تنفيذ الإعدام بحق المتهمة".

كانت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: المستشار تامر ثروت شاهين، والمستشار طارق عبد الفتاح عمر، المستشار ماجد محمود حميدة، والمستشار أحمد محمد الداوودي، وأمانة سر كل من:حسن عبد الراضي، وأحمد الطاهر، وحاجب الجلسة، محمد عبده، قضت في جلسة الـ26 من ديسمبر 2023، بحكم الإعدام على المتهمة "أميرة.م" المتهمة بقتل الطفل إبراهيم سيد، في القضية المعروفة إعلاميًا بطفل برميل المش، بعد موافقة فضيلة المفتي وأخذ الرأي الشرعي في إعدامها.

والد المجني عليه

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أغسطس 2022، بعد تلقي دائرة قسم مركز شرطة الأقصر، بلاغا باختفاء الطفل "إبراهيم سيد حساني" 5 سنوات، بقرية نجع الطويل التابعة لمدينة الطود، وتم العثور على جثة طفل داخل برميل مش بمنزل خاله عقب تغيبه بعدة أيام.

وعقب تحريات المباحث حول الواقعة، تبين أن المتهمة في الجريمة هي السيدة "أميرة. م.ا"زوجة خاله والتي تبلغ من العمر 31 عامًا، وتم ضبطها وإحالتها إلى النيابة العامة التي وجهت لها تهمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، في القضية رقم 5590 لسنة 2022 جنايات مركز الأقصر، والمقيدة برقم 1154 لسنة 2022 كلي الأقصر.