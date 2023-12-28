ضبط 170 طن سكر بدون أوراق في القناطر الخيرية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية تشكيل حملة من إدارة التجارة وذلك للمرور على مركز القناطر الخيرية، وذلك بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومتابعة توزيع سكر المبادرة بأرجاء المحافظة.

تابعت المديرية أنه أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المخالفات منها تحرير محضر جنحة ضد أحد مستودعات البوتاجاز بناحية البرادعة مركز القناطر الخيرية، لذلك لغلق المستودع وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، وكذلك تحرير محضر جنحة ضد أحد مصانع تعبئة السكر لحيازته سكر مجهول المصدر، والأحراز عبارة عن 50 طن سكر "1000 شيكارة زنة 50 كيلو جرام للشيكارة الواحدة".

أوضحت أنه تم تحرير محضر جنحة ضد أحد مصانع تعبئة السكر، وذلك لتصرفه في 120 طن سكر، "2400 شيكارة سكر زنة الشيكارة 50 كيلو جرام"، وكذلك تحرير محضر جنحة لأحد مصانع تصنيع خامات البلاستيك بناحية أبو الغيط مركز القناطر الخيرية، وذلك لحيازته سلعة مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على مصدرها، والأحراز عبارة عن 2000 شيكارة خامة زنة 25 كيلو بإجمالي 50 طن، و20 برميل زيت برافين بإجمالي وزن 3300 كيلو زيت برافين مجهول المصدر، بمشاركة محمد دسوقي محمد عبد الكافي أعضاء الحملة.

من جهة أخرى تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى من داخل سيارة أحد الأشخاص حال توقفها بدائرة قسم شرطة البساتين.

بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى بمسكن أحدهما وكذا سيارة قام المتهم الآخر بشرائها من متحصلات الواقعة كما تم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.