تعيين 6 مدرسين جدد بجنوب الوادي ومنح الدكتوراه والماجستير لـ 29 باحثًا

قرر مجلس جامعة جنوب الوادى في جلسته المنعقدة، اليوم الخميس، بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة، عقد المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لأبحاث السرطان بمقر الجامعة بقنا وذلك في 12 فبراير المقبل

ووافق المجلس أيضًا على إصدار دليل تجنب الغش لطلاب جامعة جنوب الوادي لمرحلتي (الليسانس والبكالوريوس / الدراسات العليا) واعتمد مجلس الجامعة اللوائح النهائية لجوائز (التميز المؤسسي - المرحلة الثانية.

وعلى عقد (الملتقى الأول للتدريب والتوظيف في مجال الطاقة الشمسية) وذلك خلال شهر فبراير 2024 بكلية الهندسة.

وأقر المجلس موافقته على تنظيم مؤتمر خاص بالبيئة وخدمة المجتمع يعقد خلال شهر أغسطس 2024 بمحافظة البحر الأحمر كما وافق على عقد المؤتمر العلمى الثانى لشباب الباحثين فى مجال التربية الرياضية - بكلية التربية الرياضية وذلك خلال شهر أبريل 2024 ووافق المجلس على فتح برنامج (اللغة الإنجليزية والترجمة) بكلية الألسن بالجامعة الأهلية والعمل بلائحة برنامج (اللغة الإنجليزية والترجمة) المعمول بها حاليًا بكلية الآداب بالجامعة.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد للدكتور هيثم فوزى حسن عساف بكلية العلوم وكلا من الدكتورة وردة رمضان أبو زيد والدكتورة أميرة عادل محمد بكلية التمريض والدكتور على محمد على حسن بكلية العلاج الطبيعى.

تعيين 6 مدرسين جدد

كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس كل من الدكتورة سحر مرعي زكي والدكتورة دعاء محمود عبد الواحد والدكتورة أمل عمر محمد محمد والدكتورة ريهام عبدالله محمد والدكتورة صفاء محمد عبدالعزيز بكلية الطب والدكتور محمد عبدالرازق فواز بكلية الزراعة.

منح الدكتوراه والماجستير لـ 29 باحثًا

ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لعدد (9) طلاب ومنح درجة الماجستير لعدد (20) ماجستير.

ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بكلية التربية الرياضية في الفصل الصيفي 2023 دبلوم في الدراسات العليا وعددهم (30) طالبًا وطالبة ومنح الطلاب الناجحين بكلية الحقوق في دور أكتوبر (الفصل الصيفي) 2023 م فى دبلوم (القانون العام - القانون الخاص - حقوق الإنسان - العلوم الإدارية - القانون المدنى) وعددهم (799) طالبًا وطالبة.