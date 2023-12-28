والنبي خلوني أعيش عشان ولادي.. الإعدام للمتهمين بإنهاء حياة عامل الدليفري بزفتى

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة، اليوم الخميس، بإعدام متهم والحكم علي الثاني بالمؤبد المشدد لمدة 15 عامًا مع الشغل والنفاذ وإلزامهما بسداد الدعوي المدنية قدرها 50 ألف جنيه لاتهامهما بقتل عامل ديلفري ونحره وسط الزراعات وسرقة 70 جنيهًا منه.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن علي عبد الحي أبوزهرة وعضوية المستشارين أمير عبد الرحمن أبو العز وأحمد محمد الصغير عبد العظيم وبحضور المستشار احمد ثروت إسماعيل وكيل النيابة وإبراهيم الدسوقي أمين سر الجلسة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بالعثور علي جثة المدعو "ابراهيم حسن احمد عبد العال " عامل ديلفري ملقاة غارقا في دمائه وسط الزراعات بنطاق قري مركز زفتي.

كما اوصي مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي السنطة وزفتي وضباط مباحث زفتي وقوات من الشرطة السرية والنظامية وبالانتقال الي موقع الحادث .

بنقنين الإجراءات الأمنية المشددة وبأعداد الكامنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهمين المذكورين واعترفا بارتكابهما الواقعة .

أفاد المتهمين بترصدهما تحركات عامل الديلفري والتواصل معه تليفونيا واستدراجه وتثبيته بواسطه أداة حادة سكين وطعنه عده طعنات بأماكن متفرقة بجسده وسرقة مبلغ مالي قيمته 70 جنيهًا بعدما توسلا إليهما طلبا بالرحمه وعدم إنهاء حياته من أجل أطفاله الصغار .



كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث .

من جهة أخرى أصدرت النيابة العامة بالجيزة قراراً بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب على المواطنين عبر موقع "فيس بوك" والإستيلاء على أموالهم بزعم العلاج بإستخدام أساليب الدجل والسحر.

طالبت النيابة بالإسراع في إجراء التحريات حول الواقعة وبيان وجود قائع أخرى مماثلة من عدمه

قامت التحقيقات أن المتهم قام بإدارة صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، والإعلان من خلالها عن قدرته على العلاج عن طريق أعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بمنطقة الدقى بالجيزة، وبحوزته هاتف محمول مُحمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه الإجرامى، والأدوات المستخدمة فى ممارسة نشاطه الإجرامى.