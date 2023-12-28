قرار عاجل بشأن مرتضى منصور وممدوح عباس

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، محاكمة مرتضى منصور في الدعوى المقامة من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، والتي يتهمه فيها بالسب والقذف إلى جلسة 14 فبراير لحين ورود شهادة محكمة النقض.

كانت محكمة جنح العجوزة تأجيل محاكمة مرتضى منصور في القضية رقم 17352 لسنة 2023 جنح العجوزة، والمتهم فيها بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لجلسة 18 نوفمبر، حيث تقدم المحامي بالنقض محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بلاغات للنائب العام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، متضررين من المتهم، لارتكابه جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.

ومن جهة أخرى تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى من داخل سيارة أحد الأشخاص حال توقفها بدائرة قسم شرطة البساتين.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الزجاج" وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى بمسكن أحدهما وكذا سيارة قام المتهم الآخر بشرائها من متحصلات الواقعة كما تم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيقات.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.