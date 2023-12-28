الخميس 28 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

تعرف على أبرز المشروعات التنموية في سيناء (شاهد)

المشروعات التنموية
المشروعات التنموية في سيناء

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: “كيف تحققت التنمية الزراعية في سيناء؟”.

txt

أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي بوسط سيناء

txt

سكرتير عام شمال سيناء يشيد بالدور الفاعل للمرأة في المجتمع المصري

زيادة مساحة التطوير الحضاري في سيناء

وذكر التقرير، أن التنمية التي تشهدها سيناء في السنوات العشرة الماضية جاءت نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية صياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء مع أهمية دعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري ضمن استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء. 
وستساعد المشروعات التنموي في الإسراع بدمج أبناء سيناء في التنمية بما يزيد من دورهم في تنفيذ التنمية الشاملة ورفع مستوى قدراتهم الإنتاجية مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية. 

مشروعات التنمية

وعلى مستوى مشروعات التنمية، سنجد أن هناك اهتماما بمجال البنية الأساسية الضرورية لتحقيق البنية الزراعية مثل شبكات الطرق والمحطات الكهربائية ومحطات معالجة الصرف الزراعي وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة والتي كلفت الدولة المصرية مليارات الجنيهات، وبخاصة المشروعات الزراعية مثل مشروع تنمية شمال ووسط سيناء الذي يستهدف استصلاح واستزراع حوالي 700 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروع إنشاء التجمعات الزراعية المتكاملة بتكلفة تجاوزت 6 مليارات جنيه من خلال إنشاء 17 تجمعًا زراعيًا متكاملًا منها 11 تجمعًا في شمال سيناء. 
 

مواد متعلقة

إقبال من السياح على زيارة سانت كاترين للاحتفال بالكريسماس

الزراعة: تعمير سيناء كان حلمًا بعيد المنال (فيديو)

تشديدات بوضع حد لعمليات القتل غير المشروع بحق مواطني الضفة الغربية

دبلوماسي سابق: لابد من العودة إلى السلام للحفاظ على البشر والموارد الطبيعية (فيديو)
الجريدة الورقية