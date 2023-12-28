دبلوماسي سابق: لابد من العودة إلى السلام للحفاظ على البشر والموارد الطبيعية (فيديو)

قال السفير رخا أحمد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدبلوماسية المصرية واجهت عدة تحديات في السنوات الأخيرة منذ ما عُرف بالربيع العربي والثورات العربية حتى الآن، مشددًا على ضرورة العودة إلى السلام من أجل الحفاظ على البشر والموارد الطبيعية.

العدوان الإسرائيلي على فلسطين

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "مصر تواجه تحديات عديدة، فهناك اضطرابات مستمرة في الجوار، مثل الجبهة الغربية حيث لم يستقر الوضع في ليبيا، وفي الشرق يستمر العدوان الإسرائيلي على فلسطين"، لافتًا إلى أن مصر خاضت حروبا متصلة في إطار الصراع العربي الإسرائيلي منذ عام 1948 إلى أن توصلت للسلام، حتى أصبحت تطبق الدبلوماسية الوقائية منذ عام 1977 بحيث يتم علاج الأزمات قبل نشوب الاشتباكات المسلحة في الإقليم.

الدبلوماسية المصرية

وتابع، أن الدبلوماسية المصرية بما لديها من خبرة متراكمة تستطيع اتخاذ مواقف تؤدي إلى تقارب وجهات النظر أو تحويل المشكلة إلى عدة عناصر يمكن التهدئة فيها والتغلب عليها، كما أن مصر تلعب دورا كبيرا في القارة الأفريقية.

