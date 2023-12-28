الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الولايات المتحدة تعلن عن آخر حزمة مساعدات في 2023

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت الولايات المتحدة عن تخصيص آخر حزمة مساعدات جديدة قيمتها 250 مليون دولار من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا، على أن تكون هذه الحزمة هي الأخيرة لعام 2023.

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وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس: "لقد كانت مساعدتنا حاسمة لدعم شركائنا الأوكرانيين وهم يدافعون عن بلادهم وحريتهم ضد التدخل العسكري الروسي".

وأضاف أن هذه الحزمة توفر ما يصل إلى 250 مليون دولار من الأسلحة والمعدات بموجب عمليات السحب الموجهة مسبقًا لأوكرانيا، موضحا أن القدرات المتوفرة في حزمة اليوم تشمل ذخائر الدفاع الجوي ومكونات أخرى لنظام الدفاع الجوي وذخيرة إضافية لأنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة وذخائر مدفعية 155 مللي و105 مللي وذخائر مضادة للدروع، وأكثر من 15 مليون طلقة ذخير، طبقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ضرورة أن يتصرف الكونجرس بسرعة، وفي أقرب وقت ممكن، "لتعزيز مصالح أمننا القومي من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وتأمين مستقبلها".

وبحسب البيان، يواصل تحالف يضم أكثر من 50 دولة تقديم الدعم الحاسم للقوات الأوكرانية.

 

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