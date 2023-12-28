سيتي كلوب تكرّم أبطال الجودو بعد حصد 70 ميدالية ببطولات الجمهورية

احتفلت مجموعة أندية سيتي كلوب ببراعم الجودو تحت 8 و10 و11 سنة بعد ارتفاع حصيلة ميدالياتهم في بطولة الجمهورية المفتوحة إلى 70ميدالية متنوعة من بينها 19 ذهبية و23فضية.

أقيم حفل التكريم بفرع النادي بشبين الكوم بحضور البطل العالمي باسل الغرباوي رئيس الجهاز الفني للعبة بالمجموعة والمدربين في فروع شبين الكوم والعبور وبنها التي شاركت فرقها في البطولة، تشجيعا لأبطال المستقبل الذين بنت عليهم مجموعة سيتي كلوب استراتيجيتها في بناء قاعدة رياضية من البراعم والناشئين في كل اللعبات بجميع الفروع المنتشرة في أنحاء الجمهورية وتنشئتهم على أسس علمية تحت إشراف مباشر لعناصر تدريبية وتربوية ملهمة للأجيال الجديدة رهانا على مستقبل أفضل للرياضة المصرية خلال السنوات

المقبلة.

وبدأت مجموعة أندية سيتي كلوب جنى ثمار ما غرسته من خطط وأفكار مبتكرة لاكتشاف ورعاية المواهب فى المحافظات بعيداً عن العاصمة، وصناعة أبطال يمثلون المنتخبات المصرية في جميع الألعاب الرياضية.



وسبق وحقق ثلاثة من لاعبي أندية سيتي كلوب بفرع العبور وشبين الكوم، ميداليات مختلفة في بطولة الجمهورية للجودو بعد وقت قصير من تأسيس أندية سيتى كلوب، حيث فاز كل من ”عمر أحمد“ بالميدالية الذهبية، ”أحمد ماهر“ بالميدالية الفضية و“زياد أبو شادي“ بالميدالية البرونزية، واستطاع اللاعبون الوصول لمستوى قوي يؤهلهم للتنافس والحصول على الميداليات تحت إشراف الكابتن باسل الغرباوي المدرب الأوليمبي والكابتن هشام مصباح البطل الأوليمبي.