مصر تحصل على منح تمويلية بقيمة 20 مليار دولار فى 2023

حصلت مصر على منح تمويلية بقيمة 20 مليار دولار فى عام 2023، وذلك من خلال عدد من الجهات الدولية والإقليمية، بما فى ذلك صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وتأتى هذه المنح التمويلية فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد المصرى.

صندوق النقد الدولى

حصلت مصر على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، وذلك فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة، وتهدف هذه المنح إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية التى تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالى وتحفيز النمو الاقتصادى.

البنك الدولى

حصلت مصر على 5 مليارات دولار من البنك الدولى، وذلك لتمويل عدد من المشاريع فى قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وتشمل هذه المشاريع تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتحسين كفاءة نظام التعليم، وبناء محطات الكهرباء وخطوط النقل.

صندوق الأوبك للتنمية

خصص صندوق الأوبك للتنمية تمويلًا بقيمة 1.5 مليار دولار، لتمويل مشروع تطوير البنية التحتية للكهرباء فى مصر، وتهدف هذه المنحة إلى تعزيز كفاءة نظام الكهرباء فى مصر وتحسين قدرة البلاد على مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.

البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

حصلت مصر على 1.5 مليار دولار من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لتمويل مشروع تطوير قطاع النقل فى مصر، وتشمل هذه المشاريع بناء محطات مترو الأنفاق وتطوير الطرق السريعة.

التوزيع القطاعى للمنح التمويلية

تم توزيع المنح التمويلية التى حصلت عليها مصر فى عام 2023 على 4 قطاعات جاء فى مقدمتها قطاع الطاقة بـ 5 مليارات دولار، وثانيا قطاع النقل بـ 4 مليارات دولار، ثم قطاع الصحة والتعليم بـ 3 مليارات دولار، وقطاع الزراعة والصناعة بـ 2 مليار دولار.

المشاريع التى تم تمويلها

من أهم المشاريع التى تم تمويلها من خلال المنح التمويلية التى حصلت عليها مصر فى عام 2023 :«مشروع تطوير البنية التحتية للكهرباء فى مصر، مشروع تطوير قطاع النقل، مشروع تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، مشروع تحسين كفاءة نظام التعليم، مشروع بناء محطات مترو الأنفاق وتطوير الطرق السريعة».

الأهداف الاستراتيجية للمنح التمويلية

تهدف المنح التمويلية التى حصلت عليها مصر فى عام 2023 إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية التى تتمثل فى دعم الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية، جذب الاستثمارات الأجنبية، دعم النمو الاقتصادى، تحسين مستوى معيشة المواطنين، الأثر الاقتصادى للمنح التمويلية.

كما أنه من المتوقع أن يكون للمنح التمويلية التى حصلت عليها مصر فى عام 2023 أثر إيجابى على المجتمع المصرى، حيث من المتوقع أن تسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة.