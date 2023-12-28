السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية دون إصابات بسوهاج

شهد قسم ثان سوهاج إندلاع حريق في شقة سكنية بالطابق السابع بسبب ماس كهربائي من سلك خاص بمروحة نتج عنه إحتراق بعض المنقولات المنزلية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للشقق المجاورة دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي قسم شرطة ثان سوهاج بلاغًا بنشوب حريق بشقة سكنية بعقار دائرة القسم .





انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب حريق " محدود " بشقه بالطابق السابع بالعقار يستأجرها كل من :- "سعيد . م . ش" 24 سنة و"محمد . س . ف . ب" 26 سنة ومقيمان دائرة القسم وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات .





وبسؤال المذكورين أفادا أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من سلك خاص بمروحة وأضافا باحتراق بعض المفروشات .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .