ختام امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الأول بأزهر الشرقية

اختتمت منطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي.

وتابع الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، سير امتحانات النقل اليوم للاطمئنان على حسن الأداء، والالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات، موجها بتوفير البيئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهولة ويسر، وشدد على فرض الانضباط، وإنهاء أعمال التصحيح والرصد بكل شفافية دون تأجيل.

يشار إلى أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي أدوا امتحانات اليوم الختامي في مادتي العلوم والمهارات المهنية، بينما امتحن طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية، فيما تبدأ امتحانات النقل الثانوي للقسمين العلمي والأدبي اعتبارًا من السبت القادم.