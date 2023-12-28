الخميس 28 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حذف فيديو إسرائيلي عن الحرب في غزة من صفحات سفارة كوريا الجنوبية

بوابة الوفد الإلكترونية

حذفت السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية عن صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يصور ملثمين يهاجمون مدنيين في سول، في إشارة إلى هجوم حماس على جنوب إسرائيل، اعتبرته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية "غير مناسب".

txt

قرب موقع التفجير.. العثور على رسالة مطبوعة بمحيط السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

txt

حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم يؤيد إغلاق السفارة الإسرائيلية

وأفادت سول، بحسب شبكة سكاي نيوز، في بيان تلقته وكالة فرانس برس الخميس، أن "قتل وخطف مدنيين إسرائيليين بأيدي حماس أمر لا يُبرّر، لكن قيام السفارة الإسرائيلية بإنتاج وتوزيع فيديو يتضمن مقارنة مع الوضع الأمني في بلد آخر هو أمر غير مناسب".

 

وتابع البيان "أبلغنا موقفنا إلى سفارة إسرائيل في كوريا الجنوبية، واتخذوا تدابير لسحب الفيديو المذكور"، وفقا لفرانس برس.

ويصف الفيديو الذي لم يعد متوافرا على صفحات السفارة الإسرائيلية، خطف امرأة كورية جنوبية بأيدي مهاجمين مسلحين يفصلونها عن ابنتها يوم عيد الميلاد، وفق مقطع بثته شبكة "واي تي إن" المحلية.

 

 وأرفق الفيديو بتعليق يشير إلى هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وردت إسرائيل بقصف مكثّف للقطاع المحاصر، وبدأت بعمليات برية اعتبارا من 27 أكتوبر، ما أدى الى مقتل 21,110 شخصا بينهم أكثر من 8 آلاف طفل و6 آلاف امرأة، وفق آخر الأرقام الصادرة عن حماس.

 

وكتبت السفارة في وصفها للمقطع "تصوروا لو حصل هذا لكم، ماذا كنتم فعلتم؟"

وأوردت "واي تي إن" أن السفير الإسرائيلي في سول عكيفا تور برر نشر المقطع بأنه وسيلة لشرح الحرب في قطاع غزة للكوريين الجنوبيين "البعيدين عن إسرائيل"، في منشور أزيل لاحقا عن شبكات التواصل.

مواد متعلقة

رفض التمديد لرئيسة مصلحة السجون الإسرائيلية لهذا السبب

سياستكم تجعلنا لاجئين في بلادنا.. رسالة سكان المستوطنات الإسرائيلية إلى بايدن

قرب موقع التفجير.. العثور على رسالة مطبوعة بمحيط السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

حزب الله يرد على الغارات الإسرائيلية بـ 8 صواريخ من جنوب لبنان

تواصل الغارات الإسرائيلية على على الحدود اللبنانية الفلسطينية
الجريدة الورقية