الخميس 28 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الكوري الشمالي يدعو للاستعداد للحرب ضد الولايات المتحدة

الرئيس الكوري الشمالي
الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج-أون

شدد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج-أون على ضرورة  تكثيف الجهود للاستعداد للحرب، قائلا إن الولايات المتحدة منخرطة في أعمال مواجهة غير مسبوقة ضد البلاد.

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وزير العدل الكوري يترأس الحزب الحاكم قبل انطلاق الانتخابات العامة

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الرئيس الكوري الجنوبي يدعو إلى تعزيز المراقبة والاستطلاع للتعامل مع تهديدات الشمال

جاء ذلك خلال أعمال جلسة اليوم الثاني من الاجتماع العام لحزب العمال الحاكم حيث افتتحت كوريا الشمالية اجتماع نهاية العام للحزب لمراجعة سياسات الدولة لهذا العام وتحديد سياسات عام 2024 .

أضافت "يونهاب"، نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن الرئيس الكورى الشمالى قدم " أيضا هدفا لتعزيز التعاون مع الدول المناهضة للإمبريالية كما "حدد الزعيم المهام القتالية للجيش الشعبي وصناعة الذخائر والأسلحة النووية وقطاعات الدفاع المدني لتسريع وتيرة الاستعدادات للحرب" لافتا إلى أن الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية أصبح خطيرا بشكل غير مسبوق بسبب تحركات المواجهة المناهضة لكوريا الشمالية من قبل الولايات المتحدة وأتباعها كما تعهد "كيم" بتوسيع وتطوير علاقات التعاون الاستراتيجي مع الدول المستقلة المناهضة للإمبريالية وشن العمل المشترك المناهض للإمبريالية بشكل ديناميكي والنضال على نطاق دولي".

من المتوقع أن يستخدم "كيم" الاجتماع الجاري كمكان لإلقاء خطابه الرئيسي ليحل محل خطابه السنوي بمناسبة رأس السنة الجديدة كما قال خبراء إنه من المتوقع أن يصدر الزعيم الكوري الشمالي رسالة ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ويضع مجموعة من الإجراءات لتعزيز قدرات بلاده العسكرية، بما في ذلك خطة مفصلة لإطلاق المزيد من الأقمار الصناعية للتجسس العسكري.

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الجريدة الورقية