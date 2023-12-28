الرئيس الكوري الشمالي يدعو للاستعداد للحرب ضد الولايات المتحدة

شدد الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج-أون على ضرورة تكثيف الجهود للاستعداد للحرب، قائلا إن الولايات المتحدة منخرطة في أعمال مواجهة غير مسبوقة ضد البلاد.

جاء ذلك خلال أعمال جلسة اليوم الثاني من الاجتماع العام لحزب العمال الحاكم حيث افتتحت كوريا الشمالية اجتماع نهاية العام للحزب لمراجعة سياسات الدولة لهذا العام وتحديد سياسات عام 2024 .

أضافت "يونهاب"، نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن الرئيس الكورى الشمالى قدم " أيضا هدفا لتعزيز التعاون مع الدول المناهضة للإمبريالية كما "حدد الزعيم المهام القتالية للجيش الشعبي وصناعة الذخائر والأسلحة النووية وقطاعات الدفاع المدني لتسريع وتيرة الاستعدادات للحرب" لافتا إلى أن الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية أصبح خطيرا بشكل غير مسبوق بسبب تحركات المواجهة المناهضة لكوريا الشمالية من قبل الولايات المتحدة وأتباعها كما تعهد "كيم" بتوسيع وتطوير علاقات التعاون الاستراتيجي مع الدول المستقلة المناهضة للإمبريالية وشن العمل المشترك المناهض للإمبريالية بشكل ديناميكي والنضال على نطاق دولي".

من المتوقع أن يستخدم "كيم" الاجتماع الجاري كمكان لإلقاء خطابه الرئيسي ليحل محل خطابه السنوي بمناسبة رأس السنة الجديدة كما قال خبراء إنه من المتوقع أن يصدر الزعيم الكوري الشمالي رسالة ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ويضع مجموعة من الإجراءات لتعزيز قدرات بلاده العسكرية، بما في ذلك خطة مفصلة لإطلاق المزيد من الأقمار الصناعية للتجسس العسكري.