فحص 600 سيدة بمبادرة الكشف المبكر للأورام السرطانية بسوهاج

انطلقت فعاليات المؤتمر الثاني للمبادرة المجتمعية للرعاية الصحية بمركز إعداد القادة والذي يستهدف التوعية الصحية والمجتمعية والكشف المبكر ل600 سيدة بنطاق المحافظة ضد الأمراض السرطانية والذي نفذه اتحاد شباب محافظة سوهاج بالتعاون مع عيادات IC الدولية ومؤسسة دعاء الخير بدعم نقابة الأطباء ومعهد أورام سوهاج ومديرية التضامن الاجتماعي .

حضر فعاليات المبادرة لفيف من القيادات التنفيذية والطبية على رأسهم النائب أحمد عواجه والدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور أحمد فوزي نقيب أطباء سوهاج والدكتور حاتم محمد عميد معهد الأورام بسوهاج والدكتور علي عبد الموجود عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات والدكتور يسري كفافي وكيل مديرية الشباب والرياضه والدكتوره نسرين علي مسؤول الحالات الإنسانية بمؤسسة حياة كريمة .

واستهدفت المبادرة الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية مما يساعد على سرعة الاستجابة للعلاج وتخفيف المعاناة والألم عن المواطنين وفي حالة الحاجة لاستكمال الفحوصات والأشعة الاستكشافية يتم تحويل المواطنين للمستشفيات المخصصة لاستكمال الفحوصات والإجراءات من أجل الإطمئنان والمتابعة الدورية أو في حالة ظهور نتائج الإصابة أو الاشتباه يتم تقديم الخدمات والعلاج بالمجان.