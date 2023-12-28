الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الوزراء العراقي يطالب بتحرك المجتمع الدولي لإيقاف الانتهاكات الجسيمة بفلسطين

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

في قمة ثنائية.. التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، برئيس الوزراء الإسباني السيد بيدرو سانشيز، صباح اليوم الخميس، وعقدا لقاءً ثنائياً، جرى خلاله بحث علاقات التعاون بين البلدين، وسبل تطويرها، كما بحثا التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية، خصوصا الحرب الدائرة في غزة.

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وثمن السوداني مواقف الحكومة الإسبانية في إدانة العدوان على غزّة، وخطواتها لدعم جهود إغاثة الشعب الفلسطيني، مجدداً تأكيده على ضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي دوره في إيقاف الانتهاكات الجسيمة التي تحصل في الأراضي الفلسطينية، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

من جانبه بين سانشيز أن ما يجري في فلسطين مسألة إنسانية، مؤكداً ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والعمل على تأسيس دولة فلسطينية، كما أن بلاده تشاطر الأمين العام للأمم المتحدة قلقه ومواقفه إزاء العدوان في فلسطين.

  • الحكومة العراقية ماضية باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق.
  • أكدنا موقف الحكومة الواضح الرافض للاعتـداءات تجاه القواعد العراقية.
  • هذه الاعتداءات توثر على استقرار البلد.
  • وجود التحالف الدولي يجب أن يكون ضمن إطار الدعم والمشورة.
  • الحكومة العراقية قادرة على الالتزام بحفظ وحماية البعثات الدبلوماسية.
  • الحكومة العراقية مستمرة في جهودها دوليا لإيقاف الحرب المدمرة في غزة.

حرب غزة كشفت فشل المنظومة الدولية في تحقيق الأمن والاستقرار.

تصريحات سانشيز:

  • أجرينا مشاورات مثمرة مع رئيس الوزراء وتطرقنا إلى تطوير العلاقات بين البلدين.
  • نلتزم بدعم استقرار العراق.
  • هناك رغبة لمساهمة الشركات الإسبانية في بناء العراق.
  • غزة تعيش وضعا مأساويا ونرفض استهداف المدنيين في القطاع.
  • ندعو لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

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