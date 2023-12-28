نتائج قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا

أجريت صباح اليوم الخميس قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب آسيا والتي اسفرت عن عدة مواجهات قوة جاءت كالأتي:

مباريات دور الـ16 بدوري أبطال آسيا

النصر السعودي 🆚 الفيحاء السعودي

الهلال السعودي 🆚 سابهان الإيراني

الاتحاد السعودي 🆚 نافباخور الأوزبكي

العين الإماراتي 🆚 ناساف الأوزبكي

وفي حال فوز الاتحاد على نافباخور وفوز الهلال على سباهان يكون هناك قمة سعودية نارية بين الهلال والاتحاد في الدور ربع النهائي من البطولة.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولي " مباريات الذهاب" يومي 12 و 13 فبراير من عام 2024 المقبل، بينما ستقام المباراة الثانية " مباريات الاياب " يومي 19 و 20 من الشهر ذاته.