جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بإقامة مباراتين في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وترصد لكم بوابة الوفد مواجهات اليوم في دوري روشن من خلال السطور التالية:

الاتفاق ضد الحزم :

يستعد فريق الاتفاق لاستقبال ضيفه الحزم في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، وستكون المباراة على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق عبدالله الحربي، وقناة SSC EXTRA 1 SD بصوت المعلق عبد الإله العمري.

الرياض ضد ضمك :

ويحل فريق ضمك ضيفًا ثقيلًا على نظيره الرياض في المواجهة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع المواجهة عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق محمد الخامسي، وقناة SSC1 SD بصوت المعلق فهد الدريبي.