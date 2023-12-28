الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

مباريات اليوم في
مباريات اليوم في الدوري السعودي

تنطلق اليوم منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بإقامة مباراتين في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وترصد لكم بوابة الوفد مواجهات اليوم في دوري روشن من خلال السطور التالية:

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الشوط الأول .. النصر يتقدم على الاتحاد في قمة الدوري السعودي

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النصر والاتحاد.. رونالدو وبنزيما وجهًا لوجه في قمة الدوري السعودي

الاتفاق ضد الحزم :

يستعد فريق الاتفاق لاستقبال ضيفه الحزم في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، وستكون المباراة على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق عبدالله الحربي، وقناة SSC EXTRA 1 SD بصوت المعلق عبد الإله العمري.

الرياض ضد ضمك :

ويحل فريق ضمك ضيفًا ثقيلًا على نظيره الرياض في المواجهة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع المواجهة عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق محمد الخامسي، وقناة SSC1 SD بصوت المعلق فهد الدريبي.

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