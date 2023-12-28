الخميس 28 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مدير مستشفى جنين: استشهاد 70 فلسطينيًا في جنين جراء العدوان الإسرائيلي

شهداء غزة
شهداء غزة

قال الدكتور وسام بكر، مدير مستشفى جنين، إن العملية العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت مستمرة ومتواجدة في مدينة جنين، لافتًا إلى أن الاحتلال يحظر وصول المستلزمات الطبية للمستشفيات وتواصل استهداف الأطقم الطبية بالضفة الغربية.

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70 شهيدا واكثر من 250 مصابا 

أكد خلال مداخلة هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن هناك أكثر من 70 شهيدا واكثر من 250 مصابا في محافظة جنين جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، متابعًا أن "مخزون هناك طبي في الضفة يكفي القطاع الصحي بها لأشهر في حال وقوع حصار مباشر ليستطيع الصمود لفترة طويلة".

وزارة الصحة الفلسطينية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي في الضفة الغربية إلى 313 شهيدًا ومنذ بداية العام إلى 521 شهيدًا.

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الجريدة الورقية