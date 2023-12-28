إصابة عامل بناء سقط أثناء عمله من الطابق الرابع بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي عامل بناء في منتصف العقد الخامس من العمر يقيم بدائرة قسم أول سوهاج مصاباً باشتباه نزيف بالمخ والصدر والبطن ونزيف بالقدم اليسرى إثر سقوطه من الطابق الرابع أثناء عمله بمبنى تحت الإنشاء تابع لشركة خاصة بدائرة قسم سوهاج الجديدة وجرى حجزه بقسم العناية المركزة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لقسم سوهاج الجديدة بوصول منتصر . م . ه . ع 43 سنة عامل بناء - ومقيم دائرة قسم أول سوهاج مصاباً باشتباه نزيف بالمخ والصدر والبطن ونزيف بالقدم اليسري إدعاء سقوط من علو .

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص وسؤال كل من :- شقيقه جمال م ه ع 25 سنة عامل ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج والمهندس عن الموقع عمرو ع س ا 42 سنة مهندس مدني ومقيم بمحافظة كفر الشيخ أفادا بأنه أثناء عمل المذكور بإحد المباني تحت الإنشاء تابع لشركة خاصة دائرة القسم إختل توازنه وسقط أرضاً من الطابق الرابع مما أدي لإصابته ونفيا الشبهه الجنائية .



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .