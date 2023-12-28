الخميس 28 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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18 مصابًا جراء اقتحام الاحتلال الإسرائيلي عدة مدن بالضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

كشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك 18 إصابة، بينها 13 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدنًا بالضفة الغربية، بحسب ما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليل الأربعاء، مخيم "عين السلطان" ومدينة أريحا، وأطلقت الرصاص الحي، واعتقلت مواطنين اثنين أحدهما طبيب.

مخيم عين السلطان

فيما اقتحمت آليات الاحتلال الإسرائيلي المدينة، وسيرت آلياتها العسكرية تجاه مخيم "عين السلطان" بالمدينة، وانتشرت في حاراته، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وكسرت محتوياتها، كما أطلقت الرصاص الحي خلال اقتحامها المخيم دون التبليغ عن إصابات.

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