الخميس 28 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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البرلمان العربي يُناقش مستجدات الأوضاع في غزة اليوم

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، بأن أن البرلمان العربي سيناقش اليوم الخميس، مستجدات الأوضاع في غزة، 

قال عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إننا نرفض مخطط الاحتلال الإسرائيلي للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث أن هذا المخطط بات واضح للكثيرين.

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أوضح "العسومي"، في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس، أن البرلمان العربي لن يتخلى عن الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الدور المصري فعال في حل القضية الفلسطينية، وذلك ضمن .

البرلمان العربي

وتابع رئيس البرلمان العربي: نتواصل بكل برلمانات العالم خاصة الغربي، لتوضيح الصورة الصحيحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ومقارنة الوضع وأن يتم التعامل كما تم التعامل مع الموقف الأوكراني.

القمة العربية الأوروبية

أضاف أن القمة العربية الأوربية التي من المقرر عقدها في الأيام القادمة، لن يكون بها جديد؛ بسبب مواقف بعض الدول الداعمة للحكومة الإسرائيلية.

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