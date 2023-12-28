ختام مهرجان المسرح للفصل الواحد بجامعة الزقازيق

نظمت إدارة النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة الزقازيق، حفل ختام مهرجان المسرح للفصل الواحد بين كليات الجامعة المؤهلة لمسابقة (إبداع ١٢)، وذلك بقاعة المنتديات بالجامعة، تحت إشراف محمد متولي مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور محمد السيد مدير إدارة النشاط الفني، وذلك بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب الجامعة.

وقد بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، بحضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وأحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات، ولجنة تحكيم المسابقة، بالإضافة إلى عددٍ من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

وخلال كلمته هنأ الدكتور خالد الدرندلي جميع الطلاب المشاركين في العروض، موضحًا أن الجامعة تدعم الأنشطة الطلابية المختلفة، على اعتبار أن الجامعة منارة للثقافة والفن، والتي تتفتح من خلالها الأذهان وترتقي بها المشاعر الإنسانية.

ولفت إلى أن الجامعة تهتم أيضاً بالعروض المسرحية، لأن المسرح يُثقل القيم والاخلاق، مؤكدًا أن الجامعة لا يقتصر دورها على الجانب التعليمي فحسب، ولكنها تسعى إلى فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم .

وقدم رئيس الجامعة، الشكر للجنة التحكيم والقائمين على مهرجان المسرح وظهوره بصوره مشرفة تعكس التنظيم المتميز للمساهمة في مساعدة المواهب واكتشافها من أبناء الجامعة ومساعدتها لتحقيق أكبر استفادة من خلال هذه الفعاليات والأنشطة المتنوعة.

يشار إلى أن عروض مهرجان المسرح هذا العام بالجامعة، شارك فيها ٨ كليات هى: الطب البشرى، والتربية الرياضية بنات، التجارة، الآداب، العلوم، الحقوق، الهندسة، التربية النوعية.