طقس سيئ وأمطارغزيرة على الدقهلية وتعطيل الدراسة

تعرضت مدن ومراكز محافظة الدقهلية، اليوم الخميس ، لموجة من الأمطار الرعدية الغزيرة المصحوبة بظاهرة البرق، بالتزامن مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بمرور عدد من المحافظات بموجة من الطقس السيء، وإستمر هطول الأمطار طوال ساعات الليل.

وتسببت الأمطار الغزيرة في إغراق عدد من الشوارع، بالمراكز المختلفة، وإعاقة حركة السير بها للمشاة والمركبات،

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم، الخميس، مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، باردا ليلا على أغلب الأنحاء.

وكشفت الأرصاد عن وجود أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري ومحافظة الفيوم والقاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبحسب الأرصاد تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وقررت محافظة الدقهلية ،تعطيل الدارسة والامتحانات العملية الخاصة بمدارس التربية والتعليم اليوم الخميس، بجميع المدارس في نطاق المحافظة، وذلك نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وشمل القرار الطلاب والمعلمون على أن يستثنى من ذلك القيادات الإشرافية، وفقاً لاحتياجات العمل التي يحددها مديري الإدارات.