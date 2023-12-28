أمطار تضرب 6 محافظات اليوم.. والأرصاد تحذر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الخميس، أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من (دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء).

ومتوقع اليوم أيضا أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من مطروح - الإسكندرية - المنوفية الغربية - الفيوم القاهرة - الجيزة) قد تغزر أحيانا على مناطق من القاهرة الجديدة، وأمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من جنوب سيناء بنسبة حدوث (40% تقريبا تمتد خفيفة إلى مناطق من (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة - القصير - بني سويف - المنيا) (30% تقريبا).وأيضا متوقع اليوم نشاط رياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس:

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13.