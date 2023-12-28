غدًا.. قطع المياه عن مناطق عدة بالجيزة لمدة 10 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأعمال الصيانة بخط المياه قطر ٦٠٠ مم بطريق مصر أسيوط البطيء بمنطقة أبو النمرس الأمر الذي يتطلب قطع المياه لمدة ١٠ ساعات بدءاً من الساعة الثامنة مساء غد الجمعة الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٩ إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۱۲/٣٠.

وتنوه محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي "المنوات - طموه - عش سقارة - عزبة مقار - ميت قادوس - ميت شماس".

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في المدة الزمنية المحددة لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة أي معوقات للانتهاء من أعمال الصيانة وفقا للمواعيد المحددة.

وتناشد محافظة الجيزة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع.

وتوضح المحافظة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورًا.



