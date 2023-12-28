أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) في التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3300 جنيه لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

استقرت أسعار الذهب اليوم، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3235 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3697 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3389 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2772 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2156 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1848 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1386 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 25880 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2070 دولارًا للأوقية.