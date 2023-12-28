اليوم.. نظر دعوى اتهام مرتضى منصور بسب عضوة بنادي الزمالك

تنظر اليوم الخميس، محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة الجنحة المباشرة المقامة من مها أبو سريع عضوة بنادي الزمالك، التي حملت رقم 1499 لسنة 2023 وجنحة مالية رقم 2264 لسنة 2023، ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف.

وفي وقت سابق، نظرت محكمة القاهرة الاقتصادية الدعوى المقامة من مها أبو سريع وحضر محامي مرتضى منصور، وطلب التأجيل للاطلاع.

وتقدمت سيدة تدعى مها أبو سريع عضوة بنادي الزمالك، بجنحة مباشرة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية حملت رقم 1499 لسنة 2023 وجنحة مالية رقم 2264 لسنة 2023، تتهم مرتضى منصور بالسب والقذف.