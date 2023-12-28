نيويورك تايمز ترفع دعوى قضائية ضد OpenAI وMicrosoft لانتهاك حقوق الطبع والنشر

رفعت صحيفة نيويورك تايمز دعوى قضائية ضد شركتي OpenAI وMicrosoft لاستخدامهما مقالات إخبارية منشورة لتدريب روبوتات الدردشة الخاصة بالذكاء الاصطناعي دون اتفاق يعوضها عن ملكيتها الفكرية. تمثل الدعوى القضائية، التي تم رفعها في محكمة المقاطعة الفيدرالية في مانهاتن، المرة الأولى التي تلاحق فيها مؤسسة إخبارية كبرى مطوري ChatGPT بسبب انتهاك حقوق النشر. ولم تحدد صحيفة نيويورك تايمز المبلغ الذي تسعى للحصول عليه من الشركات، لكن "هذا الإجراء يسعى إلى تحميلها مسؤولية مليارات الدولارات من الأضرار القانونية والفعلية".

تزعم صحيفة نيويورك تايمز أن شركتي OpenAI وMicrosoft، صانعتي Chat GPT وCopilot، "تسعيان للاستفادة مجانًا من استثمار The Times الضخم في صحافتها" دون الحصول على أي اتفاقيات ترخيص. في أحد أجزاء الشكوى، سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على أن النطاق الخاص بها (www.nytimes.com) كان مصدر الملكية الأكثر استخدامًا الذي تم استخراجه للمحتوى لتدريب GPT-3.

وتزعم أنه تم استخدام أكثر من 66 مليون سجل، بدءًا من المقالات الإخبارية العاجلة إلى مقالات الرأي، المنشورة عبر مواقع نيويورك تايمز وغيرها من العلامات التجارية التابعة، لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. تزعم الدعوى القضائية أن المدعى عليهم في القضية استخدموا "ما يقرب من قرن من المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنشر"، مما تسبب في ضرر كبير لخلاصة التايمز. تقول صحيفة نيويورك تايمز أيضًا أن منتجات OpenAI وMicrosoft يمكنها "توليد مخرجات تسرد محتوى التايمز حرفيًا، وتلخصه عن كثب، وتحاكي أسلوبه التعبيري". وهذا يعكس شكاوى أخرى من الكوميديين والمؤلفين مثل سارة سيلفرمان وجوليان سانكتون الذين يزعمون أن OpenAI استفادت من أعمالهم.



إذا أحرزت الدعوى أي تقدم، فقد تخلق فرصًا للناشرين الآخرين لمتابعة إجراءات قانونية مماثلة وجعل نماذج التدريب على الذكاء الاصطناعي للأغراض التجارية أكثر تكلفة. لقد حاول المنافسون في هذا المجال، مثل CNN وBBC News، بالفعل الحد من البيانات التي يمكن لبرامج زحف الويب الخاصة بالذكاء الاصطناعي جمعها لأغراض التدريب والتطوير.

في حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت صحيفة نيويورك تايمز منفتحة على اتفاقية الترخيص بعد فشل مفاوضاتها السابقة، مما أدى إلى الدعوى القضائية، فقد توصلت OpenAI إلى عدد قليل من الصفقات مؤخرًا. ووافقت هذا الشهر على دفع أموال للناشر أكسل سبرينغر مقابل الوصول إلى محتواه في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلى الملايين. وسيتم توفير مقالات من Politico وBusiness Insider لتدريب أدوات الذكاء الاصطناعي للجيل القادم من OpenAI كجزء من صفقة مدتها ثلاث سنوات. كما أبرمت سابقًا صفقة مع وكالة أسوشييتد برس لاستخدام محتواها الأرشيفي الذي يعود تاريخه إلى عام 1985. ولم تستجب مايكروسوفت وOpenAI لطلب التعليق.