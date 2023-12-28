حركة الحق في الإصلاح تحقق أكبر انتصاراتها في عام 2023

لقد كان عامًا رائعًا بالنسبة لحركة الحق في الإصلاح حيث تم توقيع مشاريع القوانين الداعمة لتصبح قانونًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها. وصدمت شركة أبل العالم أيضا عندما دعمت مشروع قانون ولاية كاليفورنيا وحثت على فرض قانون مماثل على مستوى البلاد. في الاتحاد الأوروبي، فرض المنظمون استخدام USB-C كمقبس شحن قياسي لمعظم الأجهزة الصغيرة، ويحولون اهتمامهم الآن نحو أساليب مكافحة الإصلاح. ولكن في حين ينبغي لقادة الحركة أن يستمتعوا بكأس أو كأسين من الأشياء الجيدة، فإن هذه الانتصارات ليست كاملة، على الرغم من صعوبة تحقيقها. إذا أخطأنا في اقتباس ونستون تشرشل، فهذه ليست بداية النهاية، إنها نهاية البداية إلى حد كبير.

في العام الماضي شهدنا مشاريع قوانين تم سنها في نيويورك وكولورادو ومينيسوتا وكاليفورنيا. لقد تم تخفيف نيويورك بسبب المناورات السياسية في وقت متأخر من اليوم والتي أدت إلى تحييد بعض أحكامها الرئيسية. وشمل ذلك حماية الأجهزة الحالية (بدلاً من ذلك، يبدأ تطبيقه على الأجهزة التي تم تصنيعها بعد 1 يوليو 2023)، والتزامات توفير الأجزاء الفردية بدلاً من الحزم، وهو الآن يحذف أي تغطية للإلكترونيات على مستوى المؤسسات مثل تلك المستخدمة في المدارس والمستشفيات. لقد نجت ولاية مينيسوتا بمزيد من القوة، وإن كان ذلك من خلال المنح السخية لمصنعي المعدات الزراعية وأجهزة الألعاب والسيارات.

ومن المثير للاهتمام أن مشروع قانون ولاية كاليفورنيا، الذي حصل على دعم شركة آبل، سيبدأ العام المقبل حيث تقول الشركة إنها ستدعم أحكامه في جميع أنحاء البلاد. وبالنظر إلى هذا الدعم، يجب أن تتوقع رؤية مشروع القانون هذا يتم دفعه كنموذج لأي تشريع فيدرالي مستقبلي. وهو يغطي على نطاق واسع التكنولوجيا والأجهزة الاستهلاكية، ولكنه يستثني وحدات تحكم الألعاب والمعدات الأمنية. تتطلب الأحكام الرئيسية من الشركات بيع المكونات بموجب "شروط عادلة ومعقولة" للمالكين وورش الإصلاح التابعة لأطراف ثالثة بعد فترة طويلة من مغادرة النموذج الأخير للمصنع. تحتاج الأجهزة التي يتراوح سعر الجملة بين 50 دولارًا و99.99 دولارًا إلى توفر قطع الغيار والأدوات وأدلة الإصلاح لمدة ثلاث سنوات على الأقل بعد تصنيع آخر طراز جديد. بالنسبة للعتاد الذي تبلغ تكلفته أكثر من 100 دولار، يجب أن تظل الأجزاء موجودة لمدة "سبع سنوات على الأقل" بغض النظر عن فترات الضمان الفردية. وبالمثل، يجب إتاحة الأدوات والوثائق على أساس "عادل ومعقول". هناك استثناءات، بما في ذلك حماية الأسرار التجارية وكود المصدر، ولكن جوهر مشروع القانون قوي بما فيه الكفاية.

وقالت إليزابيث تشامبرلين، مديرة الاستدامة في iFixit، لموقع Engadget، إنه "أقوى مشروع قانون" تم إقراره في الولايات المتحدة، وواحد من أكثر مشاريع القوانين شمولاً. (وهذا ليس مجاملة نظرًا لندرة التشريعات البديلة التي تم سنها أيضًا). وتضمن متطلبات بقاء الأجزاء متاحة لفترة طويلة بعد الشراء "حصول الأشخاص على مواد الإصلاح التي يحتاجون إليها عندما يحتاجون إليها". ناهيك عن تمكين متاجر الإصلاح المستقلة من الحصول على "الأجزاء الأصلية لمجموعة كبيرة من الأشياء دون الحاجة إلى الاشتراك في برامج الشركة المصنعة الغازية والمحدودة." وقال ناثان بروكتور، من مجموعة أبحاث المصلحة العامة، قبل إقرار مشروع القانون، إنه سينهي أيضًا الشروط المرهقة التي استخدمتها شركة Apple في برنامج الإصلاح المستقل الخاص بها. أظهر تحقيق أجرته Engadget أنه على الرغم من أن خطة IRP الخاصة بشركة Apple تبدو وكأنها فكرة جيدة على السطح، إلا أنها كانت مليئة بالرسوم الخفية والبنود المقيدة. وبقدر ما نال iPhone 14 الاستحسان لكونه أكثر قابلية للإصلاح من سابقاته، فإنه استخدم أيضًا اقتران الأجزاء – وهي عملية قفل جزء بجهاز معين، مما يمنع المستخدمين من تبديله دون موافقة الشركة المصنعة. ومن المؤسف أن مشروع قانون ولاية كاليفورنيا لا يفعل شيئًا لمنع اقتران الأجزاء، وهو ما قد يفسر سبب حصوله على دعم شركة أبل في المقام الأول.

في السنوات القليلة الماضية، تولى الاتحاد الأوروبي دور المنظم الرئيسي للتكنولوجيا الكبيرة، وإن كان ذلك مع العديد من الانتقادات. وقد فرضت الكتلة الآن شاحنًا مشتركًا، USB-C، لجميع الأجهزة المحمولة المباعة بحلول نهاية عام 2024، وجميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة بحلول ربيع عام 2026. وفي نوفمبر، بدأ المنظمون في البحث عن طرق لتشجيع الإصلاحات والتجديد على استبدال المعدات الجديدة. ويتضمن ذلك حق الأشخاص في الوصول إلى قطع الغيار والوثائق والأدوات "بتكلفة معقولة" - حتى عندما يكون الجهاز خارج فترة الضمان. والأهم من ذلك، أن المسودة تسعى إلى منع الشركات المصنعة من استخدام “التعاقدية أو الأجهزة أو البرامج e" لمنع الإصلاحات التي قد تشير إلى اقتران الأجزاء.

يجب على أي شخص يشعر بالانتصار بشأن هذه الانتصارات أن يضع في اعتباره النطاق الواسع الذي توفره هذه المصطلحات لشركات التكنولوجيا. في العام الماضي، مكنت شركة Apple المستخدمين النهائيين من إصلاح أجهزتهم الخاصة، ولكن ليس بطريقة جعلت الأمر سهلاً أو ميسور التكلفة أو جديرًا بالاهتمام. كما اكتشفت صحيفة نيويورك تايمز، فإن استبدال أحد المكونات يتطلب حالات طيران مليئة بأجهزة من نوعية المصنع ووديعة ضخمة. لقد أصبح الأمر أفضل كثيرًا الآن، ولكنك ستظل بحاجة إلى الدفع مقابل إعارة المعدات المتطورة وتحمل المخاطر في حالة فقدان أي منها.



وبالمثل، فإن هذه الفواتير لا تفعل شيئًا لمنع استراتيجية الاستبدال الافتراضية التي تتبعها الشركة عند زيارتك لأحد المتاجر. بعد تعرضي لحادث دراجة هذا الصيف، تحطم الزجاج الأمامي والخلفي لجهاز iPhone 11 Pro Max، لكنه كان يعمل بخلاف ذلك. للأسف، أخبرني Genius Bar المحلي أن الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو ... شراء بديل بالتكلفة الكاملة. هذا قبل أن نذكر iPhone 15، والذي، على الرغم من تعهدات Apple بأن يكون أكثر ملاءمة للإصلاح، إلا أنه لا يزال مليئًا بأجزاء الاقتران. وهذا يعني أنه على الرغم من كل الكلمات المعسولة حول الاستدامة في السنوات القليلة الماضية، لا يزال بإمكانك إصلاح جزء منها فقط بمباركة شركة أبل المباشرة والصريحة. وكما قالت إليزابيث تشامبرلين: "إن زيادة المبيعات مشكلة منتشرة في كل مكان ومن الصعب حقاً إيقافها"، لكنها أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي ربما يكون لديه حل لها. وتتطلب مسودة قواعدها "من الشركات المصنعة تقديم الإصلاح أولا، قبل الاستبدال، طالما أنه أرخص" (بالنسبة للمستهلك).

كتب أبتون سنكلير ذات مرة أن الشخص لن يفهم شيئًا ما إذا كان راتبه يعتمد على عدم فهمه. فالمبدأ التنظيمي لصناعة التكنولوجيا، بعد كل شيء، هو أن تبيع لك قطعة جديدة من المعدات كل بضع سنوات للحفاظ على أرباحها مرتفعة. يعد إطالة عمر الجهاز أمرًا سيئًا بالنسبة لنتائجه النهائية (على الأقل على المدى القصير) وهو ما يفسر الكثير من مقاومته. ولهذا السبب، بقدر ما نأمل في الحصول على شروط أفضل وأجهزة أكثر قابلية للإصلاح، يجب علينا أيضًا أن نكون يقظين وألا نكتفي بما حققناه. ويكمن الخطر في حصول الأشخاص على الحق في إصلاح أجهزتهم، ولكن لا توجد طريقة لممارسته فعليًا.