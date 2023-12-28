مصمم iPhone يغادر آبل للعمل مع سام ألتمان

تستمر هجرة مصممي شركة Apple مع مغادرة رئيس تصميم المنتجات Tang Tan الشركة والانضمام إلى شركة التصميم LoveFrom التابعة لجوني إيف، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج. هناك، يقال إنه سيعمل على مشروع جديد لأجهزة الذكاء الاصطناعي بدعم من Sam Altman من OpenAI بهدف إنشاء أجهزة تنشر أحدث تقنيات التعلم العميق.

كان تان مسؤولاً عن تصميم منتجات Apple الرئيسية بما في ذلك iPhone وWatch وAirPods، لذا فإن رحيله يترك فجوة كبيرة. كجزء من LoveFrom، سيعمل تان كقائد لتصميم الأجهزة لمشروع الذكاء الاصطناعي الجديد، مع توفير Altman للبرنامج الذي يعمل تحته. من المفترض أن تكون جميع المنتجات في مراحل المفهوم المبكرة، مع التركيز على الأجهزة المنزلية. لم يعلق أي من الأطراف (OpenAI أو LoveFrom أو Apple) على الأخبار.

كان من المعروف بالفعل أن تان من المحتمل أن يغادر شركة أبل، ولكن لم يتم الكشف بعد عن المكان الذي سيذهب إليه. في وقت سابق من هذا العام، ترك إيفانز هانكي، خليفة جوني إيف، الشركة بعد سنوات قليلة فقط من توليه منصب رئيس تصميم المنتجات. في المجمل، غادر حوالي 14 عضوًا من فريق إيف السابق شركة Apple منذ عام 2019، ولم يتبق سوى ستة أو نحو ذلك. لقد عملت كمستشار لشركة Apple حتى عام 2022، وقد انضم إليّ أكثر من 20 موظفًا سابقًا في Apple ضمن LoveFrom.

تم فصل ألتمان مؤخرًا (ثم أعيد تعيينه) من قبل شركة OpenAI، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه كان يجمع الأموال لمساعي أخرى. كان أحد تلك المشاريع هو التعاون مع إيف لإنشاء أجهزة ذكاء اصطناعي مدعومة من سوفت بانك، وفقًا لتقرير سابق لبلومبرج.