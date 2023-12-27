أمين شباب "الوفد" بالقليوبية: الحزب يسير على نهج القيادة السياسية بتمكين الشباب

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قال عمرو الحوي، أمين شباب حزب الوفد في القليوبية، إن حزب الوفد عمره 104 عاما وهو أقدم حزب في تاريخ مصر، حيث ذهبت أحزاب وجاءت أحزاب وبقي الوفد ، مشيرا إلى أن الحزب يسير على نفس نمط القيادة السياسية بتمكين الشباب.

وأضاف أمين شباب حزب الوفد في القليوبية، خلال حواره ببرنامج “بالقانون تحلو الحياة” على فضائية “الحدث اليوم” مساء اليوم الأربعاء لدينا لجان شباب مشكلة في جميع المحافظات تتكون من 15 عضوا ،ويمثل كل مركز من مراكز المحافظة بعضو في لجنة لشباب المركزية، ومهمة هذه للجان أن تكون حلقة للتواصل بين المسئول والمواطن، وعرض مشاكل المواطنين على المجالس المحلية ووكلاء الوزراء المختلفين .

حزب الوفد لديه نهج لتمكين الشباب

وتابع: “هناك حاليا ثقة لدى القيادة السياسية في شباب الأحزاب”، مشيرا إلى أن حزب الوفد ينظم ندوات لتثقيف الشعب، وهناك نهج لتمكين الشباب داخل الحزب بنفس نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي وأقرب مثال على الحوار الوطني الذي كان أغلبية المشاركين به هم الشباب.

وأكد أمين شباب حزب الوفد في القليوبية أن مصر قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت دولة ضعيفة ومهملة وبدون خدمات وهو ما اختلف بعد تولي الرئيس السيسي الحكم ، مشيرا إلى أن أهم ما وفره الرئيس السيسي هو الأمن والأمان، بالإضافة إلى شبكة طرق عملاقة غيرت شكل الحياة في مصر وقضت على الازدحام، وكذلك مبادرة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي الذي هدد حياة المصريين لسنوات عديدة، والقضاء على قوائم الانتظار



