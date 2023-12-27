حبس 3 أشخاص بتهمة غسـل 70 مليون جنيه

قررت نيابة الأموال العامة، اليوم الأربعاء، حبس 3 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة في القاهرة، وذلك ٤ أيام علي ذمة استكمال التحقيقات.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تمكنت من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.



وقدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.