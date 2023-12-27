أمطار غزيرة على مدن وقرى كفرالشيخ

تعرضت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، مساء الأربعاء، لهطول أمطار غزيرة؛ مما أدى إلى إغراق الشوارع بمياه الأمطار، و خفف السائقين السرعات علي الطرق المختلفة خصوصا السريعة منها والطريق الدولي الساحلي في شمال المحافظة ، وهو ما أدى إلى انتشار برك المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة المختلفة، وكذلك على جميع الطرق..

وكلف محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالتواجد في الشوارع والأحياء وعلي الطرق السريعة والفرعية لمتابعة حالة الطقس والتعامل الفوري مع مخلفات المياه الناتجة عن الأمطار، واستمرار التواجد في الشوارع لحين شفط المياه ومتابعة الموقف أولا بأول والتدخل في الحالات الطارئة.

وقرر نورالدين، استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة المختلفة، خلال هذه الفترة لمواجهة التغيرات المناخية، مشددًا على مواصلة جهود العمل الميداني لشفط المياه من الشوارع بجميع المدن والقرى، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، ومراجعة سلامة خطوط الكهربائية والغاز الطبيعي، والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للإخطار عن أي حالات طارئة.