حبس موظف عثر بحوزته على مركب أثرى و1795 عملة نادرة بالمنيا

أمرت جهات التحقيق، اليوم الأربعاء، حبس موظف بالمعاش 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار، كما طلبت سرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، وتشكيل لجنة من خبراء وزارة الآثار لفحص القطع الأثرية المضبوطة وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات .

كشفت التحقيقات أن المتهم موظف بالمعاش له معلومات جنائية ، وضبط بحوزته قطع أثارية داخل مسكنه بمركز مغاغة بالمنيا.

وبتفتيش مسكنه عُثر على مركب خشبى عليه نقوش وكتابات فرعونية عليها عدد ٧ تماثيل خشبية، و 9 أوانى ألباستر مختلفة الأشكال والأحجام ، و3 وجوه خشبية، و2 مزهرة من الزجاج ، و3 تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام عليها نقوش فرعونية، و تمثال لسيدة من الحجر الملون عليه نقوش فرعونية، وتمثال لسيدة فى الوضع الأزورى ملون من الحجر عليه نقوش وكتابات هيروغليفية، و تمثال لفرس النهر، و 17 تميمة مختلفة الأشكال وجميعهم قطع أثرية تعود لعصور فرعونية مختلفة ، و1795 عملة معدنية مختلفة الأشكال والأحجام تعود للعصر اليونانى الرومانى .تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.