المعارضة والمجتمع المدني في الكونغو يطالبان بإلغاء الانتخابات

طالب ممثلو اثنتي عشرة منظمة من منظمات المجتمع المدني ومرشحون رئاسيون آخرون، بإلغاء الانتخابات؛ ويشيرون إلى "مخالفات خطيرة" لوحظت خلال انتخابات 20 و 21 ديسمبر الماضي.

ومن جانبه أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء أنه سيتم حظر مظاهرة خططت لها المعارضة يوم الأربعاء للاحتجاج على ما قالت إنها "مخالفات" في الانتخابات التي أجريت في الفترة من 20 إلى 21 ديسمبر.

وقال وزير الداخلية بيتر كازادي للصحفيين "المظاهرة، تهدف إلى تقويض العملية الانتخابية، ولا يمكن لحكومة الجمهورية قبول ذلك".

وأصر قائلا: «يمكنني أن أؤكد لكم أنه لن تكون هناك مثل هذه المسيرة».

وفي رسالة نشرت يوم السبت، أبلغ خمسة مرشحين للرئاسة من المعارضة حاكم كينشاسا باعتزامهم تنظيم مسيرة يوم الأربعاء.

وكتبوا "سنحتج على المخالفات التي لوحظت خلال عمليات التصويت" ، واصفين التصويت بأنه "انتخابات زائفة".

ومن بين هؤلاء المعارضين مارتن فايولو، المرشح غير الناجح في انتخابات عام 2018، ودينيس موكويجي، الحائز على جائزة نوبل للسلام لعمله مع النساء ضحايا الاغتصاب في زمن الحرب.

ودعا معسكر مرشح آخر للمعارضة، وهو الحاكم السابق لمنطقة التعدين الجنوبية الشرقية في كاتانغا، مويس كاتومبي، إلى إلغاء الانتخابات على الفور.

وفي مؤتمر صحفي، انضم ممثلون عن عشرات منظمات المجتمع المدني وغيرهم من المرشحين للرئاسة إلى الدعوة، "مطالبين بإلغاء" الانتخابات.

وفي بيانهم المشترك، ندد الموقعون أيضا ب «انتخابات صورية»، معتبرين على وجه الخصوص أن تمديد التصويت على مدى عدة أيام «يهدف إلى تشجيع التزوير على نطاق واسع».

وقالوا أيضا إنهم يعتزمون الانضمام إلى احتجاج الأربعاء على الرغم من الحظر.

قال مينو بوبومي من حركة المواطنين الفيليمبية، عندما سئل عن تصريحات وزير الداخلية، "لا يمكنك تهديد أو صدمة السكان الذين يريدون السير سلميا".

وفي 20 ديسمبر، وصفت المعارضة الانتخابات بأنها "فوضى تامة".

ودعي نحو 44 مليون ناخب، من أصل نحو 100 مليون نسمة في البلد الضخم، يوم الأربعاء الماضي لانتخاب رئيسهم ونوابهم الوطنيين والإقليميين وأعضاء مجالسهم البلدية.

وبسبب مشاكل لوجستية متعددة، تم تمديد الانتخابات الرباعية رسميا ليوم واحد واستمرت حتى عيد الميلاد في بعض المناطق النائية.

وضعت النتائج الجزئية للانتخابات الرئاسية التي نشرتها اللجنة الانتخابية الرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي في المقدمة ، وفقا للأرقام المحدثة يوم الثلاثاء ، 77.34٪ من حوالي 4.4 مليون صوت تم فرزها.