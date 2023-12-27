كلاكيت تاني مرة.. اشتعال أزمة أغاني أم كلثوم بين المنتج محسن جابر وجمعية المؤلفين والملحنين

تجدد الصراع بين جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين والمنتج محسن جابر، بعد أن اعترض الأخير على بيان امتلاك الجمعية للأغاني مؤكدًا على امتلاكه قانونًا للمحتوى الفني بواسطة شركة الانتاج التي يمتلكها.

مناوشات من جديد بين محسن جابر وجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين

عادت المناوشات بينهما بإصدار شركة مزيكا المملوكة للمنتج محسن جابر، بيانًا ينفي بيان جمعية المؤلفين، الذي جاء كالآتي:"للأسف الشديد، كل ما جاء في بيان جمعية المؤلفين والملحنين، الموقع من الدكتور مدحت العدل رئيس الجمعية، لا يمت للحقيقة بشيء، بل يحمل مغالطات كثيرة، فضلاً عن مخالفته لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 حيث أن المادة 157 أعطت للمنتج الحق في منح أو منع الغير من استخدام مصنفاته في الأداء العلنى، أو استعمالها في المسلسلات، أو الحفلات، ويعاقب القانون بالحبس أو الغرامة لكل من يعتدى على هذه الحقوق".

وأضاف “أن إحدى الشركات التابعة، حصلت على حكم نهائى وبات ضد جمعية المؤلفين والملحنين بخصوص تصريح الجمعية، لإحدى الأغنيات التي تمتلكها شركتنا، وألزمت المحكمة الجمعية بدفع تعويض قدره 500،00 (خمسمائة ألف جنيه)، ومرفق صورة من الحكم، قد اقحمت الجمعية نفسها في مسألة لا تخصها وحسمها القضاء، ونؤكد أن شركة»ستارز«للإنتاج الفنى تملك ملكية خالصة لجميع أعمال السيدة أم كلثوم، وقد حصلت على أحكام نهائية وباتة، ضد شركة»صوت القاهرة«، وحكمت في القضية رقم 624 لسنة 2020 اقتصادي القاهرة بفسخ العقد المبرم مع شركة صوت القاهرة وألزمته بدفع تعويض قدره 1،500,000، (مليون ونصف المليون جنيه) كما استصدرت شركة ستارز حكماً نهائياً في القضية رقم 549 لسنة 12 قضائية اقتصادية القاهرة بإنهاء جميع العقود التي أبرمتها صوت القاهرة مع ورثة أم كلثوم ومرفق صورة من الحكمين".

رسالة شديدة اللهجة من محسن جابر لـ د. مدحت العدل

ووجه محسن جابر رسالة لـ د . مدحت العدل شدد على “ أن يكون عادلا، وألا يخلط بين رئاسته لجمعية المؤلفين والملحنين، وبين أعماله ومصالحه الخاصة، وأعتقد بأنه أصدر هذا البيان، بموجب نصيحة من أحد مستشاريه، وذلك بعد استلامه إنذار ودعوى من شركتنا لاعتدائه على مصنفاتنا في بعض المسلسلات، ومنها مسلسل"1000 حمد الله ع السلامة”، ومسلسلجميلة، والذين عرضه في موسم رمضان الماضى، وهما من إنتاج شركة العدل جروب



واختتم البيان بـ"تحذر شركتنا أي فرد، أو أي جهة، أو جمعية المؤلفين والملحنين، من إستغلال أو إستعمال أو التصريح، بأى من مصنفاتنا الفنية دون التصريح من الشركة، والحكم الذي صدر لصالحنا ضد جمعية المؤلفين والملحنين، خير دليل وخير شاهد على ذلك، القضاء المصرى هو صاحب الكلمة العليا ضد هذه المهاترات.. ويا أستاذ مدحت العدل.. كن عادل"



وجاءت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «ساسيرو»، أمس الثلاثاء، ببيانٍ تحذيري، لجموع الفنانين في مصر، بشأن التعدي والتعامل بدون حق للأداء العلني بعزف أو غناء أو تمثيل

وجاء نص البيان:"تحذر جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية» ساسيرو«من التعامل مع غيرها في شأن حق الأداء العلني بعزف أو غناء مصنفات موسيقية أمام الجمهور أو استخدامها ضمن برامج إذاعية أو تليفزيونية أو مسلسلات أو أفلام أو إعادة النشر بتعديل كلمات أو -لحن المصنف الأصلي لأي من مصنفات الأعضاء فيها أو ورثتهم وتضمينها برامج إذاعية أو أعمال درامية، حيث بيدها تفويضات نافذة من المؤلفين والملحنين موقعة منهم، فضلا عن إقرارات الناشرين الأعضاء بإنتفاء صفتهم في التعرض لأعضائها بزعم أنهم يملكون أي من هذه الحقوق"

وأضاف “ونحمل كل من المنشٱت والشركات المنظمة للحفلات في الداخل والخارج وأصحاب الوسائل الإعلامية التلفزيونية والإذاعية ومنتجي الأعمال الدرامية والسينمائية المتضمنة أعمال تخص أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية» ساسيرو «وأي جهة تتجاهل هذا البيان التحذيري المسئولية الجنائية والمدنية عن أفعالها، علما بأن الناشر الأصلي للتسجيلات الصوتية للسيدة أم كلثوم هو شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وهي شركة مصرية حكومية وعضو بالجمعية، والتي يربطها بروتوكول تعاون مع الشركة المدنية الفرنسية للمؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى (ساسم) وهما يتمتعان بعضوية الاتحاد الدولي لهيئات الإدارة الجماعية ( سيزاك)”

واختتم" يفرض القانون المصري الحالي رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ عقوبة الحبس والغرامة لكل من يتعدى على حقوق الجمعية وأعضائها، فضلا عن عقوبة المصادرة لمعدات التعدي وغلق المنشأة المتعدية ونشر الحكم بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه".

ولم تكن تلك الأزمة وليدة اللحظة، ففي عام 2020 احتدم الصراع بين شركة مزيكا وشركة صوت القاهرة بعد بيان أصدره المجلس الأعلى للإعلام يفيد بانتقال ملكية أغاني أم كلثوم إلى صوت القاهرة بعد تقديمها حكم من المحكمة الاقتصادية إلى المجلس الأعلى للإعلام بصدور حكم لصالحها لملكية أغاني أم كلثوم، وجاء الاعتراض الفوري لشركة مزيكا على الحكم لامتلاكها حقوق المحتوى الفني لأغاني أم كلثوم.