لقاء علمى لاطباء الانف والاذن فى مستشفيات الفيوم

نظم قسم الانف والاذن فى مستشفى الفيوم العام بقيادة الدكتور ميشيل عطا -رئيس القسم اليوم العلمى الثالث للقسم تحت عنوان (جراحات الاذن الميكروسكوبية) وذلك بالتعاون مع جامعة الفيوم وذلك فى اطار الاهتمام برفع كفاءة الاطباء والتواصل مع الخبرات الجامعية و برعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم و تحت اشراف الدكتورمحمد الدمرداش -مدير مستشفى الفيوم

قام بالقاء المحاضرة الدكتورسامح امين -استاذ ورئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الفيوم حضر اللقاء 17 طبيب ما بين استشارى و اخصائى وطبيب مقيم من مستشفيات الصحة والتامين الصحى .

وقام بالتنسيق للقاء العلمى الدكتورسيد الحنفى -نائب رئيس قسم الانف والاذن والحنجرة ومدير وحدة السمعيات بمستشفى الفيوم العام ومنسق اللقاءات العلمية بالقسم وتم اللقاء بقاعة المناظير بالمستشفى العام.

جولة فى مستشفيات اطسا

ومن جهه اخرى قام الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم يرافقه متولى سعد -مدير الشئون الادارية والدكتورة نشوى جلال -مديرة العلاقات العامة والدكتورة نورهان محمد -عضو المكتب الفنى بالمرور على المركز الطبى باطسا ووجد فى مدخل المبنى موتسيكلات خاصة بالعاملين فامر مديرة الادارة باخراجها خارج المبنى وقام بالسؤال عن مدير المركز الطبى ولم يجده برغم تاكيد مديرة الادارة بانه كان موجودا وقام بالكشف على المرضى فامر الدكتورة نوره السيد -مديرة الادارة باستبعاده لتركه العمل وتفقد مخازن الادارة حيث توجد بنفسى مبنى المركز الطبى .

و تفقد وكيل الوزارة عيادة الاسنان ووجد طبيب اسنان وتغيب باقى الاطباء فأمر بفحص دفتر الحضور والانصراف و احالة المتغيبين بدون اذن للتحقيق واعادة توزيع اطباء الاسنان بمعرفة مدير الادارة الفنية بالمديرية( ادارة الاسنان) .و تفقد غرفة الاغذية ووجد احد المراقبين الذى افاد بان زملاؤه فى حملة خارج المركز بعدها تفقد غرفة التطعيمات وقام بسؤال الممرضة عن سير العمل وافادت بان جلسة تطعيمات انتهت منذ قليل ثم تفقد عيادة الامومة والطفولة وامر بالمتابعة المستمرة للاجهزة المعطلة وامر بتحويل مدير شئون العاملين والمدير المالى و الادارى للتحقيق بالمديرية وذلك بعد فحص الدفاتر و اكتشاف خلل فى مراقبة سير العمل بالمركز .

ثم تفقد مكاتب الادارة بالدور الثانى وامر مدير الشئون الادارية بفحص سجلات الحضور والانصراف و احالة المتغيبين بدون اذن الى التحقيق بالمديرية وتفقد الصيدلية وامر بتحويل المتغيبين الى التحقيق بالمديرية ووجه بمجازاة مسئول الامن والسلامة المهنية بخصم يوم من راتبه لوجود مخالفات تخص الصحة والسلامة المهنية .

وقرر "العشماوى" بتحويل مديرة الادارة الصحية للتحقيق بالمديرية للإهمال وضعف الاشراف وذلك بعد فحص السجلات واكتشاف العديد من المخالفات وترك العاملين للعمل قبل انتهاء المواعيد الرسمية .

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