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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أفوا أسانتيوا .. السيدة الغانية تستعد لتحطيم الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس

غانا
غانا

يخوض الغاني أفوا أسانتوا أدونوم رحلة لتحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول ماراثون غنائي فردي.

في محاولتها لتحطيم الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس من قبل سونيل واجماري ، وهو هندي غنى لمدة 105 ساعات في مارس 2012 ، كانت أفوا تغني الأغاني الغانية متتالية في قرية أكوابا.

من المتوقع أن تنتهي رحلة أفوا التي بدأت في منتصف ليل 24 ديسمبر في 27 ديسمبر ، مما يعني أنها ستغني بدون توقف لمدة 4 أيام و 9 ساعات.

كانت الأم ل 2 تؤدي الأغاني الغانية متتالية في قرية أكوابا حيث تجمع عدد من الغانيين بما في ذلك الموسيقيين والسياسيين من الدرجة الأولى لدعمها.

وكان نائب الرئيس محمدو باوميا حاضرا أيضا لدعمه.

وتأتي محاولة أفوا بعد أيام قليلة من دعوة بعض الموسيقيين الغانيين إلى الترويج للأغاني الغانية خلال عيد الميلاد.

يبدو أن الاتجاهات الرائدة في الحدث عبر مساحة وسائل التواصل الاجتماعي في غانا جعلت عيد الميلاد لعام 2023 في غانا تجربة لا تنسى.

أثنى العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ورعاة الحدث المصغر على أفوا لجهودها.

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