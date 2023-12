أفوا أسانتيوا .. السيدة الغانية تستعد لتحطيم الرقم القياسي العالمي لموسوعة غينيس

Proud Moment: @EFYA_Nokturnal beams with pride as Afua Asantewaa belted out her song right upon her arrival#AdomShowbiz#AfuaAsantewaa#Singathon #SingathonOnJoyPrime#RapperholicRebirth23 Akon OTAN Shatta Wale Dr Bawumia South Africa Kumasi Landlord Sarkodie Ivory Coast pic.twitter.com/PRjOxakQLJ