شرطة جمهورية الكونغو الديمقراطية تطلق الغاز المسيل للدموع على منتقدي الانتخابات

أطلقت شرطة الكونجو الغاز المسيل للدموع، يوم الأربعاء، لتفريق احتجاج لأنصار المعارضة في العاصمة كينشاسا يدعو إلى إعادة الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي سادتها الفوضى الأسبوع الماضي.

ويهدد التصويت المتنازع عليه بمزيد من زعزعة استقرار الكونغو التي تعاني بالفعل من أزمة أمنية في الشرق أعاقت التنمية في أكبر منتج للكوبالت في العالم والمعادن الصناعية الأخرى.

ودعا خمسة من منافسي الرئيس فيليكس تشيسيكيدي في السباق وكذلك منظمات المجتمع المدني أنصارهم إلى الانضمام إلى مسيرة يوم الأربعاء ضد الانتخابات التي يقولون إنها مزورة ويجب إلغاؤها.

وكانت السلطات قد حظرت المظاهرة ضد العملية الانتخابية، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق.

وأعلن وزير الداخلية بيتر كازادي يوم الثلاثاء أنه لن يسمح بالمسيرة، «يهدف إلى تقويض العملية الانتخابية، ولا يمكن لحكومة الجمهورية قبول ذلك».

وحافظت المعارضة على شعارها ودعت شعب كينشاسا إلى التجمع بالقرب من قصر الشعب، مقر البرلمان، للسير إلى مقر اللجنة الانتخابية.

وتمركزت شرطة مكافحة الشغب صباح الأربعاء في منطقة قصر الشعب الواقعة بالقرب من ملعب الشهداء الكبير.

ودعي نحو 44 مليون ناخب لانتخاب رئيسهم ونوابهم الوطنيين والإقليميين وأعضاء مجالسهم البلدية في 20 كانون الأول/ديسمبر. بسبب العديد من المشاكل اللوجستية ، تم تمديد التصويت الرباعي رسميا ليوم واحد واستمر حتى عيد الميلاد في بعض المناطق النائية.

وتضع النتائج الجزئية للانتخابات الرئاسية رئيس الدولة المنتهية ولايته فيليكس تشيسيكيدي في الصدارة، بنحو 79٪ من الأصوات. في السلطة منذ بداية عام 2019 ، يسعى لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

وفقا لأحدث الأرقام المتاحة، المتعلقة بحوالي 6 ملايين صوت تم فرزها، سيأتي مويس كاتومبي، الحاكم السابق لمنطقة التعدين في كاتانغا، في المركز الثاني، بنسبة 14٪ من الأصوات، يليه مارتن فايولو، المرشح غير الناجح في الانتخابات الرئاسية لعام 2018. (4%).

المرشحون الآخرون ، الذين كانوا حوالي عشرين عاما ، لن يصلوا إلى 1٪ من الأصوات. من بينهم ، الدكتور دينيس موكويجي ، الحائز على جائزة نوبل للسلام في عام 2018 لعمله مع النساء ضحايا اغتصاب الحرب ، سيكون في المركز 11 ، بنسبة 0.12٪.

في وقت مبكر من 20 ديسمبر ، وصف المعارضون الانتخابات بأنها "فوضى تامة" ونددوا ب "المخالفات".

واعتبر رئيس أساقفة كينشاسا أن هذه الانتخابات كانت "فوضى منظمة هائلة". مثل حوالي خمسة عشر سفارة قبله ، دعا الأسقف إلى "ضبط النفس".

ويخشى من حدوث توترات عندما يتم الإعلان عن الفائز في الانتخابات الرئاسية، في بلد له تاريخ سياسي مضطرب وعنيف في كثير من الأحيان، مع باطن الأرض غني جدا بالمعادن ولكن مع سكان الفقراء في الغالب.

وأكد وزير الداخلية «لقد اتخذنا جميع التدابير حتى يسود السلام».