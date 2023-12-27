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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد.. تشيلسي يتعادل مع كريستال بالاس في الشوط الأول

تشيلسي وكريستال بالاس
تشيلسي وكريستال بالاس

سيطر التعادل الإيجابي على الشوط الأول من مباراة تشيلسي وكريستال بالاس الجارية الآن على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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تشكيل تشيلسي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

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تشكيل تشيلسي المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ويبدأ تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:

المرمى: بيتروفيتش

الدفاع: مالو جوستو – أكسيل ديساسي – بينوا بادياشيل – ليفي كولويل

الوسط: مويسيس كايسيدو – كونور كالاجار – إيان ماتسين

الهجوم: كريستوفر نكونكو – ميخايلو مودريك – نيكولاس جاكسون

افتتح فريق البلوز التسجيل في المباراة بهدف في الدقيقة 13 عن طريق اللاعب ميخايلو مودريك، ثم تمكن فريق كريستال بالاس من إدراك هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق اللاعب ميكايل أوليس.

ويسعى فريق تشيلسي لتحقيق نتيجة ايجابية الليلة ومصالحة جماهيره بالفوز والعودة لطريق الانتصارات ببطولة الدوري، فيما يأمل كريستال بالاس يبحث عن الفوز للتواجد في مراكز متقدمة بجدول المسابقة.

ويتواجد فريق تشيلسي في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد فريق كريستال بالاس في المركز الـ15 برصيد 18 نقطة.

 

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