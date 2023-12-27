عاجل
كلاكيت تاني مرة.. اشتعال أزمة أغاني أم كلثوم بين المنتج محسن جابر وجمعية المؤلفين والملحنين شاهد.. إيفرتون يتقدم على مانشستر سيتي بهدف في الشوط الأول سفير الأردن بمصر: موقف القاهرة وعمان بشأن تهجير الفلسطينيين واحد وثابت (فيديو)
الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رونالدو يفوز بجائزة أفضل هداف في عام 2023

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو لاعب النصر

حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي على بجائزة أفضل هداف في عام 2023 المُقدمة من الاتحاد الدولي لـ تاريخ وإحصاءات لكرة القدم «IFFHS».

txt

خماسية النصر بمرمى الاتحاد.. رونالدو ينفرد بصدارة قائمة هدافي العالم

txt

رونالدو وبنزيما وجهًا لوجه في كلاسيكو ‎سعودي بنكهة الجيل الذهبي للميرنجي

ونجح رونالدو في تقديم عامًا استثنائيًا وسجل خلالها 53 هدفًا متفوقًا على الثلاثي إيرلنج هالاند وهاري كين وكيليان مبابي بعد صراع شرس استمر طوال العالم الذي يوشك على الانقضاء.

اليكم جدول ترتيب الهدافين لعام 2023 :

53 هدف || كريستيانو رونالدو (متبقي مباراة)

52 هدف || هاري كين (انتهت مبارياته)

52 هدف || كيليان مبابي (انتهت مبارياته)

50 هدف || ايرلينغ هالاند (مصاب ولن يشارك)

وأصبح الأسطورة كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يحصل على لقب هداف العام خلال ثلاث عقود مُختلفة (2008، 2015، 2023)، ليواصل صاروخ ماديرًا تسجيل الأرقام القياسية وكتابة التاريخ ولكن هذه المرة بقميص النصر السعودي.

الجريدة الورقية