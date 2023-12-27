عاشر طفلة قاصر وإنجابها منه.. المشدد 15 عاما لعامل بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل يُدعى "وحيد.إ.م" يبلغ من العمر 43 عامًا، لاتهامه بمعاشرة طفلة قاصر تُدعى "أ.م"، وهي ابنة ابن عمه، حتى حملت وأنجبت طفلًا في إحدى قرى مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بالسجن المشدد 15 عامًا.

وكانت النيابة العامة احالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعدما قام المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، باتهامه بارتكاب الجريمة.

في شهر نوفمبر 2022، قام المتهم بإرتكاب الاعتداء الجنسي على الطفلة المجني عليها وهي دون الـ18 عامًا، بدون استخدام القوة أو التهديد، وهو ما تم التحقق منه خلال التحقيقات.

وقد قدمت والدة الضحية إفادتها أمام النيابة العامة، حيث اكتشفت تعب ابنتها، وعند إجراء الفحص الطبي، تبيَّن حملها.

وأخبرت الأم أن ابنتها أفادتها بأن المتهم اعتدى عليها جنسيًا مرارًا وهددها بالتعرض لها إذا أخبرت أي شخص.

شهادة رئيس مباحث مركز ضرطة السنبلاوين في ذلك الوقت، أظهرت أن التحقيقات السرية كشفت أن المتهم قام بالاعتداء على الفتاة برضاها أكثر من مرة.

وأكد سالم عبد الغني الحرباوي، محامي الضحية، أن الطفلة كانت قاصرًا ولا يمكن التحدث عن موافقة من جانبها نظرًا لعدم فهمها لخطورة الجريمة، وأن المتهم يُعتبر عمًّا لها.

واعترف المتهم تفصيليًا بارتكابه للجريمة وأضاف أن التحقيقات السرية وتقرير الطب الشرعي أثبت وجود الاعتداء على الطفلة وتحليل الـDNA أثبت أن الطفل المولود منها ينتمي للمتهم.