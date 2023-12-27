مكملات غذائية تعزز صحة الجسم

ينصح الأطباء بتناول بعض المكملات الغذائية نظرًا لفائدتها الصحية في الشتاء، من أجل الحفاظ على الجسم وحمايته من الأمراض.

أفضل المكملات الغذائية في الشتاء

وفيما يلي أبرز المكملات غذائية التي تعزز الصحة في الشتاء..

1- فيتامين د

رغم صنع أجسامنا لفيتامين د بشكل طبيعي، إلا أنها تحتاج إلى التعرض لأشعة الشمس من أجل القيام بذلك، ولأن تعرضنا لها يقل في الشتاء فإن هذا يؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين د، فوجود ما يكفي من فيتامين د في الجسم أمر مهم لصحة العضلات والعظام بشكل عام ويعزز جهاز المناعة.

2- أوميجا 3

تساعد أحماض أوميجا 3 على تجديد صحة الجلد في فصل الشتاء، حيث تساعد على علاج جفاف وتقشر البشرة التي تزداد خلال الطقس البارد.

3- اللوتين

اللوتين من المكملات الغذائية الهامة التي يجب على الجميع في الحصول عليها، لأن برودة الطقس خلال هذا الموسم يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير كبير على صحة أعيننا، ويمكن الحصول عليه من الخضروات الورقية مثل الكرنب والسبانخ، فهو يحمي من إجهاد العين وأضرار الضوء الأزرق، المنبعث من الشاشات.