جامعة المنصورة تنظم يوم التوعية المالية وفرص الإستثمار

نظم مركز تطوير الأداء الجامعي بجامعة المنصورة يوم "التوعية المالية وفرص الإستثمار" لزيادة الوعي بأهمية التثقيف المالي وبالفرص المتاحة للإستثمار في البورصة تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة و الدكتور طارق مصطفي غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وتحت إشراف الدكتور محمد الألفي مدير مركز تطوير الأداء الجامعي والدكتورةسماح السعيد نائب المدير و الدكتورةرانيه الجندي العضو المنتدب لشركة اكيومن لتداول الأوراق المالية.

وتعد البورصة أحد أهم عوامل النمو الإقتصادي التي تساهم بشكل كبير في إزدهار الإقتصاد.

وقد تضمنت محاور اليوم الحديث عن إدارة المحافظ الإستثمارية وتحدثت فيه الدكتورة راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة المحافظ المالية. كما تحدث محمود خطاب نائب رئيس البورصة السلعية عن البورصات السلعية ودورها في دعم الإقتصاد، ثم تطرق الدكتورمحمد عبد المطلب إلي أهمية الإستثار في البورصة مشيرا إلي تاريخ البورصة المصرية حيث كانت الخامسة عالميا وكانت الأسكندرية هي المتحكم رقم ١ في بورصة القطن في وقت من الأوقات مما تسبب في انعاش للإقتصاد المصري والتأثير بالإيجاب علي التوظيف.

كما تحدث باللقاء محمد يونس رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيبن للأسهم ESTA والسندات وعضو مجلس إدارة صندوق استثمار مصر المستقبل بالحديث عن العوامل المؤثرة في صعود وهبوط الأسهم بالورصة والعلاقة بين الصعود ومايعرف ب سيكلوجية الجماهير.

وأختتمت الدكتورة رانيه الجندي العضو المنتدب لشركة اكيومن لتداول الأوراق المالية اللقاء بالحديث عن أداء سوق المال المصري خلال العام، يأتي الحدث في إطار إهتمام جامعة المنصورة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ والتي من أهمها تحقيق نمو مستدام عن طريق التعامل بالسندات الخضراء والإستثمار في البورصة والإقتصاد الأخضر وغيرها.