جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام إيفرتون

أعلن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة إيفرتون في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما على ملعب جوديسون بارك، لحساب الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويبدأ السيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر- جون ستونز- مانويل أكانجي- ناثان آكي.

الوسط: ماتيوس نونيس- فيل فودين- رودري.

الهجوم: برناردو سيلفا- جوليان ألفاريز- جاك جريليش.

ويدخل فريق مانشستر سيتي المباراة وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد فريق إيفرتون في المركز السابع عشر بجدول البريمييرليج برصيد 16 نقطة.