الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي أمام إيفرتون

فريق مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي

أعلن المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة إيفرتون في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما على ملعب جوديسون بارك، لحساب الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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ثلاثي في الهجوم.. تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

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موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ويبدأ السيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر- جون ستونز- مانويل أكانجي- ناثان آكي.

الوسط: ماتيوس نونيس- فيل فودين- رودري.

الهجوم: برناردو سيلفا- جوليان ألفاريز- جاك جريليش.

ويدخل فريق مانشستر سيتي المباراة وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد فريق إيفرتون في المركز السابع عشر بجدول البريمييرليج برصيد 16 نقطة.

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