تباشر نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مصرع سيدة سقطت من الطابق السابع من عقار في أوسيم، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

قرار جديد في واقعة سقوط فتاة من الطابق السابع بأوسيم

وكشفت المعاينة الأولية، أن الفتاة سقطت من العقار، وأصيبت بكسور وكدمات متفرقة في الجسد، وتسببت إصاباتها بمصرعها في الحال.

كما تلقى قسم شرطة أوسيم إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط من عقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل العقار.

وتم إيداع الفتاة داخل ثلاجة مستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي بوسط سيناء

في واقعة اخري ، تعرض 3 أشخاص للاصابة ، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي أثناء سيرها على الطريق الرئيسي بمدينة الحسنة بوسط سيناء في اتجاه منطقة تمادا، وتم نقلهم لمستشفى العريش لتلقي العلاج.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى العريش وهم يوسف محمد عبد المطلب 64 سنة أصيب باشتباه كسر بالعمود الفقري وأحمد يوسف محمد 26 سنة أصيب بجرح سطحي بفروة الرأس وآمال عبدالهادي أحمد 60 سنة أصيب بكدمات متفرقة بالجسم - اشتباه كسر بالعمود الفقري -جروح متفرقة بالوجه.

نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج، فيما وصفت حالتهم بالمتوسطة وتم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.