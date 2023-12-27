نصائح للتعامل مع الفيروسات النفسية خلال فصل الشتاء

يعانى عدد كبير من المواطنين بسبب التغييرات فى حالة الطقس ، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء ونتأثر بشكل مباشرة فى الاصابة بنزلات البرد

وفى هذا السياق قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة، مجموعة من النصائح بشأن الوقاية من الإصابة بالفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء.

واشار "الحداد" في فى تصريحات صحفية ، ان ضرورة الحصول على مصل الأنفلونزا كونه يقلل الأعراض ولكن لا يحمى من نزلات البرد.

واوضح مدير مركز الحساسية والمناعة ، أن الفيروسات التنفسية تنتشر في هذا التوقيت من العام، خاصة بين الفصول، وعلى رأسها الأنفلونزا الموسمية منتشرة بشكل كبير هذا العام.

وأكد الحداد ، ان "الفيروسات التنفسية تقل حدتها لكن لا يمكن القضاء عليها نهائيا، في هذا العام تنتشر الأنفلونزا الموسمية، وهو قد يكون خطير على الأطفال مرضى ضعف المناعة وكبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة والحساسية، وبالتالي لا بد من تناول لقاح الأنفلونزا".

وأضاف "الأنفلونزا يمكن الشفاء منها عبر الراحة وتناول سوائل، أما باقي الفيروسات ومتحورات كورونا أصبحت فيروس ضعيف، والشخص أصبح يمارس عمله، مع الإجراءات الاحتياطية، فكل أعراض الأمراض التنفسية متشابها في أعراضها".

وشدد على ضرورة عدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أثناء الاشتباه في الإصابة، لافتا إلى ضرورة الذهاب وفورا إلى الطبيب في حال زيادة الأعراض.