الأربعاء 27 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نصائح للتعامل مع الفيروسات النفسية خلال فصل الشتاء

بوابة الوفد الإلكترونية

يعانى عدد كبير من المواطنين بسبب التغييرات فى حالة الطقس ، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء ونتأثر بشكل مباشرة فى الاصابة بنزلات البرد 

txt

إفادة عاجلة من الأرصاد بأحوال الطقس ومطالبة باصطحاب "الجواكت" خوفًا من نزلات البرد

txt

البرد يفنينا .. نزوح مليون فلسطيني لرفح وعائلة تصرخ: "لا طعام ولا شراب"

وفى هذا السياق قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة، مجموعة من النصائح بشأن الوقاية من الإصابة بالفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء.

 

واشار "الحداد" في فى تصريحات صحفية ، ان ضرورة الحصول على مصل الأنفلونزا كونه يقلل الأعراض ولكن لا يحمى من نزلات البرد.

 

واوضح مدير مركز الحساسية والمناعة  ، أن الفيروسات التنفسية تنتشر في هذا التوقيت من العام، خاصة بين الفصول، وعلى رأسها الأنفلونزا الموسمية منتشرة بشكل كبير هذا العام.

 

وأكد الحداد ، ان "الفيروسات التنفسية تقل حدتها لكن لا يمكن القضاء عليها نهائيا، في هذا العام تنتشر الأنفلونزا الموسمية، وهو قد يكون خطير على الأطفال مرضى ضعف المناعة وكبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة والحساسية، وبالتالي لا بد من تناول لقاح الأنفلونزا".

 

وأضاف "الأنفلونزا يمكن الشفاء منها عبر الراحة وتناول سوائل، أما باقي الفيروسات ومتحورات كورونا أصبحت فيروس ضعيف، والشخص أصبح يمارس عمله، مع الإجراءات الاحتياطية، فكل أعراض الأمراض التنفسية متشابها في أعراضها".

 

وشدد على ضرورة عدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أثناء الاشتباه في الإصابة، لافتا إلى ضرورة الذهاب وفورا إلى الطبيب في حال زيادة الأعراض.

مواد متعلقة

أسباب انتشار نزلات البرد بشكل مكثف (شاهد)

كيف تتخلص من السعال بعد نزلات البرد والأنفلونزا؟

مشروبات غنية بفيتامين سي تحارب نزلات البرد

الأرصاد تحذر: الاعتدال في نوعية الملابس لعدم الإصابة بنزلات البرد

مكملات غذائية تساعد في علاج نزلات البرد طويلة الأمد

أطعمة مفيدة تحميك من الإصابة بنزلات البرد المزمن
الجريدة الورقية