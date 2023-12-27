المقاومة العراقية تنشر مشاهد لحظة إطلاق مسيرة على قاعدة أمريكية

نشرت المقاومة الإسلامية في العراق، مشاهد لحظة إطلاق طائرة مسيرّة على قاعدة الاحتلال الامريكي، قرب مطار أربيل شمال العراق.

وأعلنت المقاومة العراقية، أنها استهدفت قاعدة للقوات الأميركية في مطار أربيل شمال العراق.

وقالت المقاومة الاسلامية في العراق: “ بسم الله الرحمن الرحيم ‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق،قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمال العراق ، بالطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو، (وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) ”.